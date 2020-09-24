В Адыгее в лобовом ДТП погиб человек и еще двое пострадали

Адыгея

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В Адыгее 23 сентября произошла авария на трассе М4, есть погибший

Авария произошла днем 23 сентября. На участке федеральной дороги М4 «Дон» в Теучежском районе столкнулись две иномарки. По предварительным данным, от полученных травм на месте скончался водитель одной из них, легковушки BMW.

Также госпитализировали двух человек — по пассажиру из обеих машин. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Напомним, в апреле в Адыгее столкнулись легковушка и КамАЗ, от удара обе машины съехали в канал. Погиб один из водителей.

ДТП смерть

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