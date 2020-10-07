На Кубани подросток без прав сбил скутериста, у которого их тоже не было

Краснодарский край

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В Кореновском районе вечером 8 октября случилось ДТП с участием двух молодых водителей, есть пострадавший

Авария случилась в 20:00 в станице Платнировской на улице Красной. По предварительным данным, 17-летний юноша, не имеющий водительских прав, ехал на ВАЗ-2104 и при повороте налево не уступил дорогу и врезался в скутер Suzuki, которым управлял 18-летний молодой человек. У последнего тоже не было прав.

В результате ДТП водитель скутера получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили 7 октября в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, 19 сентября в Абинском районе 21-летний парень без прав на легковушке врезался в грузовик и погиб. А вечером 6 октября стало известно, что на Кубани уволили главу одного из сельских поселений за езду на служебной машине без прав.

Дети ДТП Кореновский район

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