На Кубани подросток без прав сбил скутериста, у которого их тоже не было

В Кореновском районе вечером 8 октября случилось ДТП с участием двух молодых водителей, есть пострадавший

Авария случилась в 20:00 в станице Платнировской на улице Красной. По предварительным данным, 17-летний юноша, не имеющий водительских прав, ехал на ВАЗ-2104 и при повороте налево не уступил дорогу и врезался в скутер Suzuki, которым управлял 18-летний молодой человек. У последнего тоже не было прав.

В результате ДТП водитель скутера получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили 7 октября в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.