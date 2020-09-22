В Сочи ищут свидетелей гибели мужчины, который разбился на водопаде
В горах Сочи в сентябре молодой человек прыгнул со скалы и погиб
Инцидент произошел 4 сентября в одном из популярных мест отдыха в микрорайоне Мацеста — на водопаде София. Видео с моментом происшествия попало в соцсети. Молодой человек забрался на скалу, прыгнул в купель примерно с десятиметровой высоты и не всплыл на поверхность воды.
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Очевидцы происшествия сообщили, что с молодым человеком на водопаде отдыхали его девушка и друзья.
В паблике «ЧП Сочи» 20 сентября опубликовали пост, авторы которого ищут свидетелей трагедии ипросят позвонить по телефону 8 (918) 225-08-40.
Ранее Юга.ру писали, что в сентябре в Сочи турист упал со скалы в каньон реки и получил серьезные травмы.
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