В Сочи ищут свидетелей гибели мужчины, который разбился на водопаде

В горах Сочи в сентябре молодой человек прыгнул со скалы и погиб

Инцидент произошел 4 сентября в одном из популярных мест отдыха в микрорайоне Мацеста — на водопаде София. Видео с моментом происшествия попало в соцсети. Молодой человек забрался на скалу, прыгнул в купель примерно с десятиметровой высоты и не всплыл на поверхность воды.