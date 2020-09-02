В Музыкальном микрорайоне Краснодара собираются снести самострой, готовый на 90%

Дольщики недостроенной многоэтажки в Музыкальном микрорайоне Краснодара 1 сентября выступили с обращением к властям региона, в котором попросили уберечь их дом от сноса

1 сентября паблик «Туподар — Краснодар» опубликовал обращение жильцов многоэтажки на улице Есенина, 108/А, которую признали самостроем и решили снести. Дольщики обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и мэру города Евгению Первышову с просьбой о помощи.

Один из жильцов рассказал, что в 2014 году застройщик остановил строительство семиэтажного многоквартирного дома, дольщиками которого являются 147 человек. На данный момент здание готово на 90%, но, несмотря на это, в нем живут люди.

«Судимся с администрацией города уже четыре года. Сколько попыток было договориться с администрацией города и края о том, чтоб наш дом не сносили. Мы и сами готовы достроить его за свой счет, да вот только не дают», — говорится в публикации.

По словам дольщиков, дом стоит на кадастровом учете и на него зарегистрировано право в Росреестре. Кроме того, многоэтажка получила три положительных судебных экспертизы. Однако суд постановил снести самострой. По словам жильцов многоэтажки, они недавно узнали, что демонтаж здания начнется на днях, хотя подана кассационная жалоба.