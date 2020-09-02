В Музыкальном микрорайоне Краснодара собираются снести самострой, готовый на 90%
Дольщики недостроенной многоэтажки в Музыкальном микрорайоне Краснодара 1 сентября выступили с обращением к властям региона, в котором попросили уберечь их дом от сноса
1 сентября паблик «Туподар — Краснодар» опубликовал обращение жильцов многоэтажки на улице Есенина, 108/А, которую признали самостроем и решили снести. Дольщики обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и мэру города Евгению Первышову с просьбой о помощи.
Один из жильцов рассказал, что в 2014 году застройщик остановил строительство семиэтажного многоквартирного дома, дольщиками которого являются 147 человек. На данный момент здание готово на 90%, но, несмотря на это, в нем живут люди.
«Судимся с администрацией города уже четыре года. Сколько попыток было договориться с администрацией города и края о том, чтоб наш дом не сносили. Мы и сами готовы достроить его за свой счет, да вот только не дают», — говорится в публикации.
По словам дольщиков, дом стоит на кадастровом учете и на него зарегистрировано право в Росреестре. Кроме того, многоэтажка получила три положительных судебных экспертизы. Однако суд постановил снести самострой. По словам жильцов многоэтажки, они недавно узнали, что демонтаж здания начнется на днях, хотя подана кассационная жалоба.
«Возможно, худший район России. Здесь ничего нельзя улучшить»:
В администрации Краснодара порталу Юга.ру сообщили, что решение о сносе дома на Есенина, 108/А вынес Краснодарский краевой суд 13 июля 2020 года. При этом заместитель начальника отдела правового обеспечения Станислав Прасол отметил, что власти города еще не направляли исполнительный лист по дому в службу судебных приставов, поэтому говорить о сносе дома сейчас преждевременно.
В мэрии также уточнили, что семиэтажный дом на улице Есенина, 180/А был построен с нарушениями: его возвели на участке, отведенном под индивидуальное жилое строительство.
По данным администрации города, в течении трех месяцев после решения суда — в данном случае до 13 октября — жители многоэтажки планируют подать в суд кассационную жалобу.