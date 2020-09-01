В ККБ № 2 от коронавируса умер 47-летний краснодарец. В этой больнице был сломан аппарат КТ, а сейчас там лечится мэр города

Оперштаб Кубани 1 сентября рассказал подробности трех летальных случаев от коронавируса, которые зафиксировали в крае за последние сутки

Напомним, за прошлый день в Краснодарском крае зарегистрировали 86 случаев инфицирования COVID-19. Также в регионе зафиксировали три летальных исхода. В оперштабе Кубани рассказали подробности об умерших пациентах.

По данным оперштаба, в Ейской ЦРБ скончалась 60-летняя женщина . Сообщается, что пациентка заболела в конце июля, анализ на COVID-19 дал положительный результат. Женщина также страдала ишемической болезнью сердца.