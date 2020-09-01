В ККБ № 2 от коронавируса умер 47-летний краснодарец. В этой больнице был сломан аппарат КТ, а сейчас там лечится мэр города
Оперштаб Кубани 1 сентября рассказал подробности трех летальных случаев от коронавируса, которые зафиксировали в крае за последние сутки
Напомним, за прошлый день в Краснодарском крае зарегистрировали 86 случаев инфицирования COVID-19. Также в регионе зафиксировали три летальных исхода. В оперштабе Кубани рассказали подробности об умерших пациентах.
По данным оперштаба, в Ейской ЦРБ скончалась 60-летняя женщина. Сообщается, что пациентка заболела в конце июля, анализ на COVID-19 дал положительный результат. Женщина также страдала ишемической болезнью сердца.
В Крымской ЦРБ скончалась 66-летняя геленджичанка. Ее госпитализировали с положительным тестом на коронавирус и жалобами на слабость, кашель и температуру. Позже пациентку подключили к ИВЛ. Отмечается, что женщина также страдала ишемией и гипертонией.
В Краевой клинической больнице № 2 скончался 47-летний житель Краснодара, у которого тест также показал наличие COVID-19. Пациент был подключен к ИВЛ, однако спасти его не удалось. Отмечается, что у краснодарца была гипертония и хроническая сердечная недостаточность.
Отметим, что в данный момент в ККБ № 2 от коронавируса лечится 44-летний глава Краснодара Евгений Первышов. В конце августа Юга.ру узнали, что в больнице сломался аппарат КТ и пациентам почти неделю не делали томографию.
Всего за время пандемии на Кубани коронавирусом заразились 11 тыс. 294 человека, при этом 185 пациентов умерли.
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