Дорогу в обход Анапы построили почти наполовину

Росавтодор рассказал о ходе строительства обхода Анапы — скоростного коридора к Севастополю, который освободит курорт от транзитного транспорта

Разработка проекта (входит в федеральную адресную инвестиционную программу) началась еще в 2012 году. 3 июня 2019 года его одобрила Главгосэкспертиза РФ. Согласно документу, сдача объекта запланирована на декабрь 2021 года. Дорога будет четырехполосной, скорость движения составит 120 км/ч, пропускная способность участка увеличится до 35 тыс. автомобилей в сутки.

По данным Росавтодора, сейчас общая готовность объекта составляет 45%. В составе обхода возведут две транспортные развязки и пять путепроводов.

Сейчас ФКУ Упрдор «Черноморье» ведет работы на участках с 47 по 52 км, а также реконструирует участки с 73 по 100 км и с 52 по 73 км.

На участке с 73 по 100 км построят путепровод, устроят разворотную левостороннюю петлю и подходы к путепроводу, затем возведут мост, три транспортные развязки и пять путепроводов. Срок сдачи в эксплуатацию — также 2021 год.

Участок с 52 по 73 км планируют завершить к 2024 году. Там построят три транспортные развязки, мосты и путепроводы, трансформаторные подстанции, очистные сооружения, обустроят остановки и проложат водопропускные трубы.