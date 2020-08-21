На охраняемой природной территории под Анапой снесли базу отдыха

Анапская пересыпь — особо охраняемая природная территория (ООПТ) и песчаная коса длиной 43 км от Анапы до мыса Железный рог на Таманском полуострове. В июле 2019 года власти Краснодарского края заявили о плане создать природный парк на косе, чтобы сохранить ландшафт и все видовое разнообразие флоры и фауны. Отмечалось, что при этом муниципалитетам разрешат развивать там туризм.

Известно, что владелец одного из участков на Анапской пересыпи заключил договор аренды с предпринимателем. Последний построил базу отдыха на участке 50 тыс. кв. метров. Среди объектов были здания, фундаменты, недостроенный бассейн и другие сооружения. Позже договор расторгли в судебном порядке, из-за чего арендатора обязали освободить территорию от строений и вернуть ее собственнику. Однако он отказался это делать.

Судебные приставы привлекли к демонтажу подрядчиков, однако должник приостановил их действия через суд. Новый суд возобновил работы по сносу. Как сообщили 21 августа в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю, предприниматель оказал сопротивление, однако в итоге в августе 2020 года демонтаж завершили.