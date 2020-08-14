Сотрудники филиала краснодарского университета МВД в Ставрополе создали ОПГ и брали взятки

Краснодарский край, Ставропольский край

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В Ставропольском крае 13 августа задержали 12 сотрудников филиала краснодарского университета МВД по подозрению во взяточничестве

Что случилось? Телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах днем 13 августа сообщил, что в Ставрополе по подозрению во взятке задержали главу филиала краснодарского университета МВД, а также «как минимум» 13 начальников кафедр и сотрудников вуза.

Журналисты рассказали, что в служебной квартире главы филиала были найдены 3,5 млн рублей наличными и заглушки связи. А в кабинете правоохранители обнаружили ежедневники с фамилиями курсантов, где напротив каждой фамилии были указаны маркерами разного цвета разные суммы. В сейфе замначальника вуза обнаружили бриллианты и другие ювелирные изделия.

Следствие возбудило уголовные дела.

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Что сказали в СК? В 18:00 на сайте следственного комитета России сообщили, что в следственном комитете по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудили уголовное дело в отношении сотрудников университета и других лиц по ч. 2 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (Организация и участие в преступном сообществе, с использованием служебного положения), а также ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки организованной группой в особо крупном размере).

По данным следствия, с января 2019 по июль 2020 года участники ОПГ получали крупные взятки за допуск к сессиям и сдачу экзаменов. Общая сумма взяток — более 2 млн рублей.

Кто входил в ОПГ? По данным следствия, организованная преступная группировка состояла из замначальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации ставропольского филиала краснодарского университета МВД России Сергея Крапивина, начальников четырех кафедр, а также семерых слушателей факультета из числа сотрудников региональных подразделений МВД и Росгвардии. Следком РФ сообщил о 12 подозреваемых, а также что 11 из них задержаны.

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Как отреагировали на произошедшее в Краснодарском университете МВД? В пресс-службе вуза вечером 13 августа сообщили ТАСС, что начальник университета назначил служебную проверку, в Ставрополь выехала комиссия из числа работников учреждения, которую возглавил замначальника по работе с личным составом.

Что сейчас с подозреваемыми? Около 23:00 13 августа «Интерфакс» со ссылкой на управление Генеральной прокуратуры в СКФО и ЮФО сообщил, что Ессентукский городской суд Ставропольского края постановил заключить под стражу трех сотрудников университета, а еще двух отправил под домашний арест.

14 августа суд должен рассмотреть избрание меры пресечения для еще шести подозреваемых.

Взятка Вузы Коррупция Образование Полиция Следственный комитет Ставрополь

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