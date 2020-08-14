Что случилось? Телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах днем 13 августа сообщил, что в Ставрополе по подозрению во взятке задержали главу филиала краснодарского университета МВД, а также «как минимум» 13 начальников кафедр и сотрудников вуза.

Журналисты рассказали, что в служебной квартире главы филиала были найдены 3,5 млн рублей наличными и заглушки связи. А в кабинете правоохранители обнаружили ежедневники с фамилиями курсантов, где напротив каждой фамилии были указаны маркерами разного цвета разные суммы. В сейфе замначальника вуза обнаружили бриллианты и другие ювелирные изделия.

Следствие возбудило уголовные дела.