Власти Краснодара рассказали, какие дороги в первую очередь отремонтируют в ближайшие два года

В администрации Краснодара 3 августа обсудили планы по ремонту дорог в краевой столице

Как сообщил замглавы города Артем Доронин, в Краснодаре разрабатывают проекты 29 объектов улично-дорожной сети. По его словам, положительное заключение экспертизы получено по 12 проектам, еще по 9 власти планируют получить заключение до конца августа, а по 8 оставшимся — до конца ноября.

«Реализация большинства разрабатываемых сегодня проектных решений, безусловно, в комплексе с развитием общественного транспорта и обеспечением приоритета его движению, а также в комплексе с реализацией планов региональных и федеральных дорожных структур позволит минимум на 20–25 лет обеспечить перспективный запас пропускной способности и развития улично-дорожной сети Краснодара», — заявил Доронин.

Два приоритетных проекта — строительство транспортного коридора по улице Тихорецкой от Володарского до трассы М-4 «Дон», а также строительство подъезда к строящейся школе-интернату «Поколение» по улице Старокубанской от Новой до Воронежской.

Также в приоритете ремонт еще девяти других дорожных участков: Капремонт улицы Благоева от дома № 7 до Мачуги . Ремонт этого участка увеличит пропускную способность на выезде из микрорайона Гидростроителей на улицу Мачуги. Власти Краснодара подали заявку на выделение в 2021 году из краевой казны субсидий для работы на этом участке. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ — 43 млн 906 тыс. рублей . Реконструкция улицы Циолковского от Гастелло до Репина . Обновление дороги с учетом отвода ливневых вод обеспечит безопасное движение транспорта и пешеходов к детскому саду, расположенному на Циолковского, а также дополнительно свяжет улицу Гастелло с Репина. Ориентировочная стоимость — 22 млн 59 тыс. 400 рублей . Реконструкция улицы Черкасской от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков . Ремонт этого участка увеличит пропускную способность дороги, ликвидирует подтопление проезжей части. Ориентировочная стоимость — 86 млн 231 тыс. 470 рублей . Реконструкция улицы Александровской от Букетной до Константиновской . Обеспечит безопасность пешеходов и автомобилистов при движении к детсаду № 178, а также свяжет поселки Плодородный-1 и Плодородный-2 с улицей Кирилла Россинского и выездом на трассу М-4 «Дон». Ориентировочная стоимость — 93 млн 289 тыс. 300 рублей . Реконструкция улицы Ратной Славы от ЖК «Прованс» до Тверской . Отвод ливневых вод обеспечит безопасное движение транспорта и пешеходов к многоквартирным жилым домам. Ориентировочная стоимость — 148 млн 733 тыс. рублей . Капремонт улицы КИМ от Степана Разина до Малой . Ремонт дороги на этом участке позволит ликвидировать подтопление проезжей части, обеспеченит безопасное движение транспорта и пешеходов. Ориентировочная стоимость — 13 млн 965 тыс. 500 рублей . Капремонт улицы 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков . Поможет увеличить пропускную способность дороги, обеспечит безопасное движение автомобилей и пешеходов, ликвидирует подтопление проезжей части. Ориентировочная стоимость — 240 млн рублей . Капремонт улицы 1-й Сторожевой от Вольной до Раздольной . Ремонт дороги поможет возобновить движение общественного транспорта на этом участке и ликвидировать подтопление проезжей части, обеспечит безопасность пешеходов и водителей. Ориентировочная стоимость — 31 млн 572 тыс. 210 рублей . Строительство подземного пешеходного перехода через улицу Красных Партизан в районе горбольницы № 2 . Как сообщили в пресс-службе мэрии города, подземный переход в этом месте обеспечит безопасность передвижения пешеходов через магистральную улицу, снизит дорожные заторы, сократит потребность в парковочных местах. Кроме того, помимо строительства переходного перехода там построят плоскостную парковку. Ориентировочная стоимость — 99 млн 314 тыс. 300 рублей.

Кроме того, городские власти сообщили, что три готовых проекта подземных пешеходных переходов нуждаются в корректировке. Это подземные переходы через улицу Дзержинского, на улице Вишняковой в районе вещевого рынка и районе улиц Гаврилова и Красной. В этом году из средств краевого и городского бюджетов на строительство этих объектов предусмотрено 30 млн рублей. Всего же к 2024 году власти планируют потратить на строительство переходов 990 млн рублей .