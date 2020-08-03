Власти Краснодара рассказали, какие дороги в первую очередь отремонтируют в ближайшие два года
В администрации Краснодара 3 августа обсудили планы по ремонту дорог в краевой столице
Как сообщил замглавы города Артем Доронин, в Краснодаре разрабатывают проекты 29 объектов улично-дорожной сети. По его словам, положительное заключение экспертизы получено по 12 проектам, еще по 9 власти планируют получить заключение до конца августа, а по 8 оставшимся — до конца ноября.
«Реализация большинства разрабатываемых сегодня проектных решений, безусловно, в комплексе с развитием общественного транспорта и обеспечением приоритета его движению, а также в комплексе с реализацией планов региональных и федеральных дорожных структур позволит минимум на 20–25 лет обеспечить перспективный запас пропускной способности и развития улично-дорожной сети Краснодара», — заявил Доронин.
Два приоритетных проекта — строительство транспортного коридора по улице Тихорецкой от Володарского до трассы М-4 «Дон», а также строительство подъезда к строящейся школе-интернату «Поколение» по улице Старокубанской от Новой до Воронежской.
Также в приоритете ремонт еще девяти других дорожных участков:
- Капремонт улицы Благоева от дома № 7 до Мачуги. Ремонт этого участка увеличит пропускную способность на выезде из микрорайона Гидростроителей на улицу Мачуги. Власти Краснодара подали заявку на выделение в 2021 году из краевой казны субсидий для работы на этом участке. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ — 43 млн 906 тыс. рублей.
- Реконструкция улицы Циолковского от Гастелло до Репина. Обновление дороги с учетом отвода ливневых вод обеспечит безопасное движение транспорта и пешеходов к детскому саду, расположенному на Циолковского, а также дополнительно свяжет улицу Гастелло с Репина. Ориентировочная стоимость — 22 млн 59 тыс. 400 рублей.
- Реконструкция улицы Черкасской от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. Ремонт этого участка увеличит пропускную способность дороги, ликвидирует подтопление проезжей части. Ориентировочная стоимость — 86 млн 231 тыс. 470 рублей.
- Реконструкция улицы Александровской от Букетной до Константиновской. Обеспечит безопасность пешеходов и автомобилистов при движении к детсаду № 178, а также свяжет поселки Плодородный-1 и Плодородный-2 с улицей Кирилла Россинского и выездом на трассу М-4 «Дон». Ориентировочная стоимость — 93 млн 289 тыс. 300 рублей.
- Реконструкция улицы Ратной Славы от ЖК «Прованс» до Тверской. Отвод ливневых вод обеспечит безопасное движение транспорта и пешеходов к многоквартирным жилым домам. Ориентировочная стоимость — 148 млн 733 тыс. рублей.
- Капремонт улицы КИМ от Степана Разина до Малой. Ремонт дороги на этом участке позволит ликвидировать подтопление проезжей части, обеспеченит безопасное движение транспорта и пешеходов. Ориентировочная стоимость — 13 млн 965 тыс. 500 рублей.
- Капремонт улицы 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков. Поможет увеличить пропускную способность дороги, обеспечит безопасное движение автомобилей и пешеходов, ликвидирует подтопление проезжей части. Ориентировочная стоимость — 240 млн рублей.
- Капремонт улицы 1-й Сторожевой от Вольной до Раздольной. Ремонт дороги поможет возобновить движение общественного транспорта на этом участке и ликвидировать подтопление проезжей части, обеспечит безопасность пешеходов и водителей. Ориентировочная стоимость — 31 млн 572 тыс. 210 рублей.
- Строительство подземного пешеходного перехода через улицу Красных Партизан в районе горбольницы № 2. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, подземный переход в этом месте обеспечит безопасность передвижения пешеходов через магистральную улицу, снизит дорожные заторы, сократит потребность в парковочных местах. Кроме того, помимо строительства переходного перехода там построят плоскостную парковку. Ориентировочная стоимость — 99 млн 314 тыс. 300 рублей.
Кроме того, городские власти сообщили, что три готовых проекта подземных пешеходных переходов нуждаются в корректировке. Это подземные переходы через улицу Дзержинского, на улице Вишняковой в районе вещевого рынка и районе улиц Гаврилова и Красной. В этом году из средств краевого и городского бюджетов на строительство этих объектов предусмотрено 30 млн рублей. Всего же к 2024 году власти планируют потратить на строительство переходов 990 млн рублей.
Юга.ру писали, что стоимость строительства транспортного коридора из Краснодара в Новознаменский варьируется от 8,1 до почти 23 млрд рублей. Ориентировочно реконструкция улицы Старокубанской от Новой до Воронежской, по оценкам властей, обойдется в 1 млрд 239 млн 431 тыс рублей. На ремонт девяти приоритетных дорожных участков требуется 779 млн 71 тыс. 180 рублей. А на строительство трех подземных пешеходных переходов — 990 млн рублей.
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