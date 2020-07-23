Родственники чеченского блогера Умарова признались в убийстве и извинились за его слова перед Кадыровым

Чечня, В мире

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В чеченских пабликах в июле появилось видео, на котором мужчины извинились перед чеченцами за слова Мамихана Умарова и признались в его убийстве

Напомним, 4 июля в пригороде Вены убили 47-летнего уроженца Чечни, блогера Мамихана Умарова, известного как «Анзор из Вены». В своих видео на ютубе мужчина критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и оскорблял его родителей. Позже в Австрии задержали двух выходцев из Чечни, подозреваемых в убийстве Умарова.

После этого случая и ряда других убийств блогеров Кадыров обвинил в преступлениях иностранные спецслужбы и заявил, что блогеры «за что боролись, на то и напоролись».

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Накануне в соцсетях «ЧП Чечня» появилось видео с названием «От чьих рук понес заслуженное наказание Мамихан Умаров по кличке Анзор Венский?». В кадре стоят около 16 мужчин, трое из них поочередно говорят на чеченском языке. В подписи к публикации говорится, что мужчины извинились перед всеми чеченцами за слова Умарова и что видеообращение записали родственники убитого из села Мескер-Юрт.

«Они [люди на видео] признались, что не контролировали своего беглого родственника и поэтому пришлось остановить его, согласно древним чеченским обычаям, чтобы снять клеймо позора со своего рода. По их словам, обвинения в убийстве сегодня предъявлены невиновным людям», — говорится в посте.

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«Кавказский узел» пересказал речь мужчин. В ней говорится, что Умаров сотрудничал с австрийскими спецслужбами, которые заставляли его критиковать Кадырова и Чечню. Родственники якобы просили блогера перестать, но он отказывался. За это мужчину пришлось убить. Один из пожилых мужчин заявил, что в Австрии задержаны невиновные люди, которых нужно отпустить.

«Из нашего рода была уехавшая и бродившая в Европе собака, Умаров Анзор. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы слышали недопустимые вещи, что он говорил, выходили с ним на связь, пытаясь остановить», — сказал один из участников видеообращения.

После этого родственники Умарова извинились перед жителями республики, Кадыровым и односельчанами и признались, что сильно опозорены «из-за этой бродячей собаки».

Извинения Интернет Рамзан Кадыров Убийство

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