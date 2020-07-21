В Краснодаре осудили мужчину, который был посредником в передаче взятки бывшему майору ФСБ

Ленинский суд Краснодара в июле вынес приговор по делу о посредничестве в передаче многомиллионной взятки бывшему замначальника отдела УФСБ Кубани

Напомним, в начале 2018 года заместитель начальника отдела УФСБ России по Краснодарскому краю майор запаса Иван Старых нашел в деятельности ООО «Газпром транссервис» и у гендиректора этой компании нарушения закона о транспортной безопасности. Он сообщил главе компании, что за взятку в 20 млн рублей не будет передавать данные о нарушениях.

Старых задержали при получении через посредника первой части взятки в 10 млн рублей сотрудники подразделения собственной безопасности ФСБ. Его приговорили в мае прошлого года к 10 годам лишения свободы и штрафу в 20 млн рублей, а также лишили звания «майор».

Уголовное дело против посредника было выделено в отдельное производство.

Следствие установило, что посредником являлся гражданин Георгий Мищенко. 2 июня 2018 года он получил от гендиректора «Газпром транссервис» 10 млн рублей для дальнейшей передачи денег Ивану Старых. Мищенко был задержан, а переданные ему деньги изъяты.

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