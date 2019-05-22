Бывшего замначальника отдела УФСБ Кубани осудили на 10 лет за многомиллионную взятку

Суд в мае вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела УФСБ России по Краснодарскому краю майору запаса Ивану Старых, которого поймали на взятке

В начале 2018 года Старых нашел в деятельности ООО «Газпром транссервис» и у генерального директора этой компании нарушения закона о транспортной безопасности. В апреле того же года офицер сообщил руководителю «Газпром транссервиса», что за взятку в 20 млн рублей не будет передавать данные о нарушениях.

В июня 2018 года Старых получил через посредника первую часть взятки в 10 млн рублей. После этого силовика задержали сотрудники подразделения собственной безопасности ФСБ.

Против бывшего замначальника УФСБ завели дело по ч. 6 ст. 290 (Получение взятки в особо крупном размере с вымогательством) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

Уголовное дело против посредника выделили в отдельное производство, сообщили 22 мая в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил Старых десяти годам лишения свободы. Также он не сможет в течение пяти лет занимать должности в государственных органах, в органах местного самоуправления, связанных с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий. Его лишили воинского звания «майор» и выписали штраф в 20 млн рублей.