Писатели, актеры и правозащитники после высказываний Кадырова попросили о госзащите для журналистки Елены Милашиной

20 апреля «Новая газета» рассказала об открытом письме от деятелей культуры и правозащитников. Авторы обращения высказались по ситуации с Еленой Милашиной, статью которой ранее потребовал удалить Рамзан Кадыров

Напомним, в середине апреля журналистка «Новой газеты» Елена Милашина опубликовала статью «Смерть от коронавируса — меньшее зло». В материале она рассказала, что власти Чечни проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции и что местным врачам не хватает средств защиты на период борьбы с коронавирусом.

13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире инстаграма сообщил, что газету курирует «ФСБ» и финансирует «Газпром», и потребовал от них «остановить этих нелюдей», которые «провоцируют народ».

«Вы хотите, чтобы мы реально совершили преступление, и хотите сделать нас преступниками?», — отметил Кадыров, критикуя издание.