Писатели, актеры и правозащитники после высказываний Кадырова попросили о госзащите для журналистки Елены Милашиной
20 апреля «Новая газета» рассказала об открытом письме от деятелей культуры и правозащитников. Авторы обращения высказались по ситуации с Еленой Милашиной, статью которой ранее потребовал удалить Рамзан Кадыров
Напомним, в середине апреля журналистка «Новой газеты» Елена Милашина опубликовала статью «Смерть от коронавируса — меньшее зло». В материале она рассказала, что власти Чечни проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции и что местным врачам не хватает средств защиты на период борьбы с коронавирусом.
13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире инстаграма сообщил, что газету курирует «ФСБ» и финансирует «Газпром», и потребовал от них «остановить этих нелюдей», которые «провоцируют народ».
«Вы хотите, чтобы мы реально совершили преступление, и хотите сделать нас преступниками?», — отметил Кадыров, критикуя издание.
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Спустя несколько дней стало известно, что Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью. Причиной стала «недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности».
Позже пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, что он думает о словах Кадырова. Песков сказал, что не видит в этом «ничего необычного».
20 апреля «Новая газета» рассказала об открытом письме, которое подписали более ста правозащитников, писателей, актеров и ученых. Авторы обращения потребовали от Следственного комитета возбудить уголовное дело после угроз Кадырова. Также они сообщили о необходимости госзащиты для спецкорреспондента Милашиной, так как, отметили авторы, власти Чечни не в первый раз угрожают расправой тем, кто им не нравится.
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«Российские власти каждый раз отказывали в содействии расследованию, покрывали и защищали преступников, фактически становясь соучастниками преступлений. Теперь Кадыров угрожает убийством адресно — "Новой Газете" и ее корреспонденту Елене Милашиной, ведь угрозы стали ответом на ее статью [...] Безнаказанность должна быть остановлена», — сообщается в обращении.
Письмо подписали в том числе писатель Дмитрий Быков, актриса Лия Ахеджакова и мультипликатор Гарри Бардин, председатель «Правозащитного Мемориала» Александр Черкасов и глава «Международного Мемориала» Ян Рачинский.