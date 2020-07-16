В КТТУ объяснили, почему в трамваях и троллейбусах Краснодара не работают кондиционеры

Портал Юга.ру выяснил, должны ли работать кондиционеры в электротранспорте Краснодара и какая должна быть температура в вагоне

С наступлением жары жители Краснодара стали жаловаться на то, что в общественном транспорте не работают системы кондиционирования. В Новороссийске за выключенные кондиционеры начали штрафовать водителей маршруток. Кроме того, распространилась теория о том, что кондиционер нельзя включать по требованиям Роспотребнадзора из-за пандемии коронавируса. Портал Юга.ру направил в МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ) запрос, в котором попросил рассказать, как обстоят дела с кондиционерами в городском транспорте Краснодара и каковы общие требования к температуре воздуха в салоне согласно нормативам.

В КТТУ сообщили, что в настоящее время в будние дни на линии работают 228 трамваев (всего 297), из которых 41 единица оснащена кондиционерами, 141 троллейбус (всего 194), из которых 48 оснащены кондиционерами, а также 128 из 163 автобусов, при этом 160 из них оборудованы системами кондиционирования. В КТТУ заверили, что составы с кондиционерами ходят по всем маршрутам . В ответе КТТУ говорится, что по стандарту транспортного обслуживания населения температура в салоне должна быть не более 25 °С при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 °С. Также в трамвайно-троллейбусном управлении объяснили, что соблюдать этот норматив не обязательно: «Согласно п. 2 социального стандарта транспортного обслуживания населения, при осуществлении пассажирских перевозок (...) показатели качества транспортного обслуживания населения и их нормативные значения могут применяться органами государственной власти и местного самоуправления при разработке нормативных правовых актов в сфере транспортного и градостроительного планирования (...) и носят рекомендательный характер».