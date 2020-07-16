На Кубани по требованию Бастрыкина возбудили уголовное дело против судьи Темрюкского райсуда

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В Следственном комитете России в июле возбудили уголовное дело в отношении судьи Темрюкского районного суда, который за взятку вынес решение о передаче знакомому имущества рыболовецкого колхоза

Дело в Темрюкском районе завели по прямому указанию главы СКР Александра Бастрыкина. Основанием послужили материалы УФСБ России по Краснодарскому краю на действующего судью районного суда.

По версии следователей, в 2011 году к судье обратился его знакомый с просьбой вынести судебное решение о признании права собственности на 67 объектов недвижимости, расположенных в Темрюкском районе, — прудов, хозпостроек и обводных каналов. Ранее они принадлежали рыболовному хозяйству. Знакомый предоставил судье фальшивый договор купли-продажи о якобы приобретении объектов у организации. При этом правоустанавливающих документов на недвижимость у организации не было.

Читайте также:

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в 2009 году Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд уже отказывал в регистрации права собственности на эту недвижимость. Судья об этом знал, но согласился за взятку в 2 млн рублей вынести решение в пользу своего знакомого.

«Получив 500 тыс. рублей, судья сдал в канцелярию суда иск и принял дело к производству. При этом фигурант сократил общую сумму требуемой взятки до 1 млн рублей. В дальнейшем судья вынес решение о признании за местным жителем права собственности на все спорные объекты и получил оставшуюся часть взятки. Вынесенное судьей решение было признано незаконным и отменено кассационным определением Краснодарского краевого суда», — сообщили в следкоме Кубани.

Собственные источники подтвердили порталу Юга.ру, что фигурантом уголовного дела является судья Темрюкского районного суда Павел Грачев.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере) и ч. 1 ст. 305 УК РФ (Вынесение заведомо неправосудного решения). Расследование уголовного дела продолжается.

Александр Бастрыкин Взятка Коррупция Недвижимость Следственный комитет Суд Темрюкский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани по требованию Бастрыкина возбудили уголовное дело против судьи Темрюкского райсуда
В КТТУ объяснили, почему в трамваях и троллейбусах Краснодара не работают кондиционеры
На Кубани умерли двое мужчин и женщина, у которых подтвердили COVID-19
Из трех торговых центров Краснодара эвакуировали людей
Роспотребнадзор подтвердил микробное загрязнение воды в Школьном микрорайоне Краснодара
В Майкопе начался ремонт 60-летнего здания гостиницы «Адыгея», которая несколько лет была закрыта

Лента новостей

Статьи

«Снобизма в Краснодаре больше, чем в Москве»

Тахир Холикбердиев о ресторанах до и после карантина

Статьи Партнерский

Бизнес на карантине

Какие инструменты господдержки предпринимателей Кубани появились в коронакризис

Статьи

Налоговый вычет как инвестиция

Простой способ повысить доходность пенсии в НПФ за счет государства

Реклама на портале