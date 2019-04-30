Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи из Темрюкского района

Глава СКР направил в Квалификационную коллегию судей Краснодарского края представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела против Грачева. Дело могут возбудить по п. «п» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере) и ч. 1 ст. 305 УК РФ (Вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта).

Заседание коллегии состоялось 26 апреля, однако на нем рассмотрение представления от Бастрыкина отложили, сообщили в пресс-службе коллегии.