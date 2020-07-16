В Краснодаре «Газель» насмерть сбила самокатчика

В Краснодаре водитель электросамоката погиб после ДТП с грузовиком

Инцидент случился утром 16 июля на улице 40-летия Победы между Некрасова и Достоевского. По предварительтным данным, 43-летний водитель автомобиля «Газель» сбил молодого человека на электросамокате.

«При повороте направо в сторону торговой точки водитель газели допустил столкновение с электросамокатом, в результате чего 21-летний молодой человек упал и получил травму головы. На место происшествия прибыла скорая помощь, спасти водителя самоката не удалось, он скончался от полученных травм», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Он добавил, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.