В Краснодаре «Газель» насмерть сбила самокатчика

Краснодарский край

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В Краснодаре водитель электросамоката погиб после ДТП с грузовиком

Инцидент случился утром 16 июля на улице 40-летия Победы между Некрасова и Достоевского. По предварительтным данным, 43-летний водитель автомобиля «Газель» сбил молодого человека на электросамокате.

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«При повороте направо в сторону торговой точки водитель газели допустил столкновение с электросамокатом, в результате чего 21-летний молодой человек упал и получил травму головы. На место происшествия прибыла скорая помощь, спасти водителя самоката не удалось, он скончался от полученных травм», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Он добавил, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Отметим, что сейчас в Правилах дорожного движения нет упоминания персонального электротранспорта, поэтому люди на электросамокатах должны руководствоваться правилами для обычных самокатов, то есть для пешеходов: им разрешено двигаться по тротуарам и запрещен выезд на дорогу.

Чиновники поднимают проблему выделения электротранспорта в отдельную категорию как минимум с 2015 года. Летом 2019-го Минтранс разработал правила езды на электромеханических транспортных средствах и представил проект в Госдуму.

ДТП Краснодар смерть Транспорт

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