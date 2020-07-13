В Краснодаре после ночного дождя затопило 9 улиц
В Краснодаре в ночь на 13 июля прошел дождь, из-за чего на некоторых улицах скопилась вода
Напомним, накануне МЧС Кубани предупреждало о сильной жаре по краю и непогоде в Сочи: прошедшей ночью и в течение сегодняшнего дня там прогнозировали ливни, град, ветер и смерчи. Вечером 12 июля дождь начался и в краевой столице. Он шел с 19:00 и в течение всей ночи. В итоге в ЕДДС поступило четыре заявки от жителей Краснодара о подтоплениях на следующих участках:
- улица Бульвар Строителей, 8;
- улица Архитектора Петина, 18/2;
- улица Красюка, 1;
- проспект Писателя Знаменского, 9/1.
Также подтопления образовались на пяти других улицах, их выявили специалисты по прочистке сетей ливневой канализации:
- улица Российская от Ягодина до Беговой;
- улица Петра Метальникова;
- улица Автомобильная/Ростовское Шоссе;
- улица Чернышевского;
- улица Дежнева/Просторная.
На этих участках нет ливневок, отметили в пресс-службе мэрии 13 июля. Сейчас скопившуюся воду ликвидируют 12 единиц специализированной техники. При возникновении ЧС следует обращаться в ЕДДС по телефону 8 (861) 214-33-36.
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