В Краснодаре после ночного дождя затопило 9 улиц

Краснодарский край

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В Краснодаре в ночь на 13 июля прошел дождь, из-за чего на некоторых улицах скопилась вода

Напомним, накануне МЧС Кубани предупреждало о сильной жаре по краю и непогоде в Сочи: прошедшей ночью и в течение сегодняшнего дня там прогнозировали ливни, град, ветер и смерчи. Вечером 12 июля дождь начался и в краевой столице. Он шел с 19:00 и в течение всей ночи. В итоге в ЕДДС поступило четыре заявки от жителей Краснодара о подтоплениях на следующих участках:

  • улица Бульвар Строителей, 8;
  • улица Архитектора Петина, 18/2;
  • улица Красюка, 1;
  • проспект Писателя Знаменского, 9/1.

Также подтопления образовались на пяти других улицах, их выявили специалисты по прочистке сетей ливневой канализации:

  • улица Российская от Ягодина до Беговой;
  • улица Петра Метальникова;
  • улица Автомобильная/Ростовское Шоссе;
  • улица Чернышевского;
  • улица Дежнева/Просторная.

На этих участках нет ливневок, отметили в пресс-службе мэрии 13 июля. Сейчас скопившуюся воду ликвидируют 12 единиц специализированной техники. При возникновении ЧС следует обращаться в ЕДДС по телефону 8 (861) 214-33-36.

ЖКХ Краснодар Погода

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