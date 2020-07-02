«Альянс врачей» опубликовал видео с потопом в Каневской ЦРБ. В больнице объяснили, что у них прорвало трубу

Профсоюз медработников «Альянс врачей» 1 июля опубликовал видео из Каневской ЦРБ, на котором вода течет по стенам

Накануне профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» опубликовал видео, на котором видно, как вода стекает по стенам, а на потолках образовались подтеки. На полу для сбора капель стоял тазик.

«В станице Каневской дождь и отделения просто затапливает! Струями стекает вода по стенам терапевтического и капает с потолка из светильников. Замкнет ведь», — сообщил «Альянс врачей» Краснодарского края в своем твитере.

Сегодня администрация ГБУЗ «Каневская ЦРБ» сообщила, что 30 июня в 16:40 в неврологическом отделении прорвало трубу холодного водоснабжения. Участок с протечкой перекрыли и вызвали аварийную службу, которая в течение часа все устранила. Сейчас отделение работает в штатном режиме.