В масках, перчатках, в армейских палатках. Как пройдет голосование по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса

Краснодарский край, Вся Россия

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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса

Напомним, 1 июня президент Владимир Путин утвердил новую дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Граждане смогут голосовать в течение недели, с 25 июня по 1 июля. При этом 1 июля будет в стране выходным днем.

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На совещании рабочей группы по поправкам в Конституцию Владимир Путин заявил, что «1 июля смотрится как день вполне подходящий» для проведения голосования. А с «юридической точки зрения, эта дата является безупречной», так как у людей за 30 суток будет время, чтобы ознакомиться еще раз со всеми поправками.

2 июня РИА «Новости» сообщило о том, что на сайте Роспотребнадзора опубликовали рекомендации участникам общероссийского голосования, а также рекомендации избирательным комиссиям. Отметим, что оба документа были утверждены главным санитарным врачом России Анной Поповой еще 21 мая.

Рекомендации гражданам, которые собираются проголосовать на избирательных участках:

  • Возьмите с собой паспорт (или другой заменяющий документ), ручку с пастой синего или черного цвета, маску и перчатки;
  • На месте для голосования будет обородована специальная санитарная комната, там нужно будет вымыть руки с мылом (минимум 30 секунд);
  • Соблюдайте социальную дистанцию в 1,5-2 метра, придерживайтесь разметки на полу;
  • Зайдя на избирательный участок, наденьте маску, пройдите температурный контроль, продезинфицируйте руки антисептиком и наденьте перчатки;
  • Изучите схему передвижения участников голосования и строго ей следуйте;
  • Предъявите документ члену участковой комиссии в развернутом виде, не передавая в руки;
  • Для идентификации личности кратковременно снимите маску;
  • В кабинах для голосования не касайтесь стенок и не находитесь там долго;
  • Постарайтесь провести в месте для голосования не больше 15 минут;
  • На выходе использованные маски и перчатки утилизируйте в контейнер, а руки обработайте антисептиком;
  • Пить и есть на избирательных участках запрещено;
  • Не пожимайте руку другим гражданам, не нарушайте дистанцию.

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Если граждане по уважительной причине не смогут посетить избирательные участки, проголосовать по поправкам в Конституцию они смогут из дома или в месте, оборудованном для голосования вне избирательных участков, написал RT. Для этого нужно уведомить письменно или устно избирательную комиссию, либо подать заявление на сайте госуслуг [на момент выхода новости соответствующий раздел на сайте не был представлен, — прим. Юга.ру].

Рекомендации для голования по поправкам в Конституцию вне избирательных участков:

  • До приезда членов избирательной комиссии к вам домой, подготовьте ручку, паспорт, перчатки и маску;
  • Перед их встречей обработайте руки антисептиком, наденьте маски и перчатки и не снимайте их на протяжении всего процесса (снять маску можно только индентификации личности);
  • Соблюдайте социальную дистанцию в 1,5-2 метра;
  • Документы членам избирательной комиссии давать в руки не надо, достаточно показать в развернутом виде, самостоятельно перелистывая страницы;
  • Если вы голосуете не дома, а в месте, оборудованном для голосования вне помещения, соблюдайте дистанцию, когда будете опускать бюллютень в урну;
  • После окончания голосования снимите маску, перчатки, утилизируйте их, а руки помойте с мылом или обработайте антисептиком;
  • В случае, если голосование проводилось у вас дома, после ухода членом избирательной комиссии сделайте влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

Рекомендации избирательным комиссиям:

  • Площадку для проведения голосования предпочтительнее обрудовать на свежем воздухе;
  • Для этих целей подойдут армейские палатки или тенты;
  • Вблизи каждой площадки должна быть санитарная комната с водоснабжением, одноразовыми полотенцами, антисептиками. К этим комнатам должна вести разметка;
  • Также разметку следует нанести и к месту для голосования, урнам и т.д.;
  • Организовать для граждан температурный контроль с помощью бесконтактных термометров;
  • У членов избирательных комиссий нужно в течение дня также мерить температуру, обеспечить их средствами индивидуальной защиты;
  • Также должно быть оборудовано специальное помещение для изоляции граждан с симптомами заболевания;
  • Мебель должна быть расставлена на расстроянии 1,5-2 метра;
  • Места для наблюдателей и журналистов должны располагаться на расстоянии минимум 1,5-2 метра от входа, столов членов комиссии, ящиков для голосования, так, чтобы у них был полный обзор действий комиссии;
  • С кабин для тайного голосования снять переднюю шторку;
  • Проводить полную дезинфекцию помещения и предметов, включая ящики для голосования.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Владимир Путин Конституция РФ Коронавирус Президент России Роспотребнадзор

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