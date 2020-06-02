Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса

Напомним, 1 июня президент Владимир Путин утвердил новую дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Граждане смогут голосовать в течение недели, с 25 июня по 1 июля. При этом 1 июля будет в стране выходным днем.

На совещании рабочей группы по поправкам в Конституцию Владимир Путин заявил, что «1 июля смотрится как день вполне подходящий» для проведения голосования. А с «юридической точки зрения, эта дата является безупречной», так как у людей за 30 суток будет время, чтобы ознакомиться еще раз со всеми поправками.

2 июня РИА «Новости» сообщило о том, что на сайте Роспотребнадзора опубликовали рекомендации участникам общероссийского голосования, а также рекомендации избирательным комиссиям. Отметим, что оба документа были утверждены главным санитарным врачом России Анной Поповой еще 21 мая.

Рекомендации гражданам, которые собираются проголосовать на избирательных участках: Возьмите с собой паспорт (или другой заменяющий документ), ручку с пастой синего или черного цвета, маску и перчатки;

На месте для голосования будет обородована специальная санитарная комната, там нужно будет вымыть руки с мылом (минимум 30 секунд);

Соблюдайте социальную дистанцию в 1,5-2 метра, придерживайтесь разметки на полу;

Зайдя на избирательный участок, наденьте маску, пройдите температурный контроль, продезинфицируйте руки антисептиком и наденьте перчатки;

Изучите схему передвижения участников голосования и строго ей следуйте;

Предъявите документ члену участковой комиссии в развернутом виде, не передавая в руки;

Для идентификации личности кратковременно снимите маску;

В кабинах для голосования не касайтесь стенок и не находитесь там долго;

Постарайтесь провести в месте для голосования не больше 15 минут;

На выходе использованные маски и перчатки утилизируйте в контейнер, а руки обработайте антисептиком;

Пить и есть на избирательных участках запрещено;

Не пожимайте руку другим гражданам, не нарушайте дистанцию.

Если граждане по уважительной причине не смогут посетить избирательные участки, проголосовать по поправкам в Конституцию они смогут из дома или в месте, оборудованном для голосования вне избирательных участков, написал RT. Для этого нужно уведомить письменно или устно избирательную комиссию, либо подать заявление на сайте госуслуг [на момент выхода новости соответствующий раздел на сайте не был представлен, — прим. Юга.ру].

Рекомендации для голования по поправкам в Конституцию вне избирательных участков: До приезда членов избирательной комиссии к вам домой, подготовьте ручку, паспорт, перчатки и маску;

Перед их встречей обработайте руки антисептиком, наденьте маски и перчатки и не снимайте их на протяжении всего процесса (снять маску можно только индентификации личности);

Соблюдайте социальную дистанцию в 1,5-2 метра;

Документы членам избирательной комиссии давать в руки не надо, достаточно показать в развернутом виде, самостоятельно перелистывая страницы;

Если вы голосуете не дома, а в месте, оборудованном для голосования вне помещения, соблюдайте дистанцию, когда будете опускать бюллютень в урну;

После окончания голосования снимите маску, перчатки, утилизируйте их, а руки помойте с мылом или обработайте антисептиком;

В случае, если голосование проводилось у вас дома, после ухода членом избирательной комиссии сделайте влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

Рекомендации избирательным комиссиям: Площадку для проведения голосования предпочтительнее обрудовать на свежем воздухе;

Для этих целей подойдут армейские палатки или тенты;

Вблизи каждой площадки должна быть санитарная комната с водоснабжением, одноразовыми полотенцами, антисептиками. К этим комнатам должна вести разметка;

Также разметку следует нанести и к месту для голосования, урнам и т.д.;

Организовать для граждан температурный контроль с помощью бесконтактных термометров;

У членов избирательных комиссий нужно в течение дня также мерить температуру, обеспечить их средствами индивидуальной защиты;

Также должно быть оборудовано специальное помещение для изоляции граждан с симптомами заболевания;

Мебель должна быть расставлена на расстроянии 1,5-2 метра;

Места для наблюдателей и журналистов должны располагаться на расстоянии минимум 1,5-2 метра от входа, столов членов комиссии, ящиков для голосования, так, чтобы у них был полный обзор действий комиссии;

С кабин для тайного голосования снять переднюю шторку;

Проводить полную дезинфекцию помещения и предметов, включая ящики для голосования.