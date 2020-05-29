На Кубани COVID-19 за сутки выявили у 80 человек. Умерли 2 пациента
В Краснодарском крае к 29 мая коронавирусом заболели 3 тыс. 662 человека
В России за сутки коронавирус выявили у 8 тыс. 572 человек в 84 регионах. При этом у 39% из них не было клинических проявлений болезни, сообщил RT. За прошедший день умерло 232 человека, выздоровели 8 тыс. 264 пациента.
Больше всего зараженных — в Москве (2 тыс. 332), Московской области (773) и Санкт-Петербурге (369). На юге и Северном Кавказе 696 новых зараженных, самое большое количество — в Ростовской области (141), Дагестане (125), на Ставрополье (82), в Кабардино-Балкарии (81) и на Кубани (80).
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Всего в России за период пандемии инфицировано 387 тыс. 623 человека, зарегистрированы 4 тыс. 374 умерших и 159 тыс. 257 выздоровевших.
Оперштаб Кубани уточнил, что за последние сутки в крае заболели 80 человек от 1 до 91 года, среди них 34 мужчины и 46 женщин. Новые случаи распределились по районам так:
- 22 — в Краснодаре;
- 9 — в Кавказском районе;
- 7 — в Тихорецком;
- по 5 — в Кущевском районе и Сочи, включая ребенка возрастом 1 год и 11 месяцев;
- 4 — в Красноармейском районе, в том числе 14-летний подросток;
- по 3 — в Туапсе, Новороссийске и Павловском районе;
- по 2 — в Армавире, Тбилисском, Староминском, Каневском, Мостовском, Белореченском, Щербиновском районах;
- по 1 — в Геленджике, Новокубанском, Гулькевичском, Усть-Лабинском, Апшеронском районах.
Всего на Кубани заражены 3 тыс. 662 человека, из них 218 детей. За последние сутки выписали 128 человек, умерло еще двое. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 33 пациента.
С подозрением на COVID-19 в больницы обратились 9 тыс. 208 человек, из них 889 детей. Продолжают стационарное лечение 2 тыс. 94 человека, включая 248 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках находится 13 тыс. 830 человек, среди них 629 детей. В обсерваторах разместили 2 тыс. 683 человека, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.
Лаборатории Роспотребнадзора провели 45 тыс. 372 исследования, лаборатории регионального минздрава — 126 тыс. 805 исследований.
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