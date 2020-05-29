На Кубани COVID-19 за сутки выявили у 80 человек. Умерли 2 пациента

В России за сутки коронавирус выявили у 8 тыс. 572 человек в 84 регионах. При этом у 39% из них не было клинических проявлений болезни, сообщил RT. За прошедший день умерло 232 человека, выздоровели 8 тыс. 264 пациента.

Больше всего зараженных — в Москве (2 тыс. 332), Московской области (773) и Санкт-Петербурге (369). На юге и Северном Кавказе 696 новых зараженных , самое большое количество — в Ростовской области (141), Дагестане (125), на Ставрополье (82), в Кабардино-Балкарии (81) и на Кубани (80).