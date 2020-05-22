В Краснодаре начали ремонтировать улицу Хакурате

Протяженность улицы — 0,7 км. Подрядчик «Северское ДРСУ» должен отремонтировать проезжую часть, после чего на дорогу тремопластиком нанесут разметку, а вдоль нее установят дорожные знаки. На время ремонта на улице не будут ограничивать движение транспорта.

Ранее Юга.ру писали, что 22 мая на участке улицы Хакурате от улицы Рашпилевской до Красной начали демонтировать забор и строительную галерею, которая простояла на этом месте около 15 лет. После этого вдоль проезжей части планируют сделать новый тротуар и уложить тактильную плитку для жителей с ограниченными возможностями. Кроме того, на участке Хакурате от улицы Коммунаров до Седина обновят тротуары и заасфальтируют въезды во дворы.