В Краснодаре начали ремонтировать улицу Хакурате

Краснодарский край

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В Краснодаре в середине мая стартовал ремонт проезжей части на улице Хакурате

Протяженность улицы — 0,7 км. Подрядчик «Северское ДРСУ» должен отремонтировать проезжую часть, после чего на дорогу тремопластиком нанесут разметку, а вдоль нее установят дорожные знаки. На время ремонта на улице не будут ограничивать движение транспорта.

Ранее Юга.ру писали, что 22 мая на участке улицы Хакурате от улицы Рашпилевской до Красной начали демонтировать забор и строительную галерею, которая простояла на этом месте около 15 лет. После этого вдоль проезжей части планируют сделать новый тротуар и уложить тактильную плитку для жителей с ограниченными возможностями. Кроме того, на участке Хакурате от улицы Коммунаров до Седина обновят тротуары и заасфальтируют въезды во дворы.

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«При ремонте дорог особое внимание необходимо уделять благоустройству, созданию комфортной и безопасной среды и для водителей, и для пешеходов. Нужно создавать условия для маломобильных граждан. Все элементы современной комфортной среды при ремонте дорог Краснодара должны быть учтены и реализованы», — поручил мэр Краснодара Евгений Первышов.

В пресс-службе мэрии Краснодара 22 мая сообщили, что на участке планируют также сделать зеленые зоны вдоль дороги. Ремонт улицы Хакурате планируют завершить в июле.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог

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