В аэропорт Краснодара сообщили о минировании самолетов

Оперативные службы 19 мая проверяют сообщения о возможном минировании самолетов в аэропорту Краснодара

В пресс-службе Международного аэропорта Краснодар порталу Юга.ру рассказали, что в 14:18 поступила информация о возможном минировании воздушных судов на территории аэропорта. На месте работают оперативные службы.

В пресс-службе линейного управления МВД России по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что им пока не поступали данные о случившемся.

Информация уточняется.