В аэропорт Краснодара сообщили о минировании самолетов

Краснодарский край

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Оперативные службы 19 мая проверяют сообщения о возможном минировании самолетов в аэропорту Краснодара

В пресс-службе Международного аэропорта Краснодар порталу Юга.ру рассказали, что в 14:18 поступила информация о возможном минировании воздушных судов на территории аэропорта. На месте работают оперативные службы.

В пресс-службе линейного управления МВД России по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что им пока не поступали данные о случившемся.

Информация уточняется.

Это не единственный случай сообщения о минировании самолетов за последнее время. Как писали Юга.ру, в конце апреля в аэропорт Сочи пришли электронные письма о минировании всех бортов. А 9 мая в Домодедово поступило сообщение о минировании рейсов в Сочи и Уфу.

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