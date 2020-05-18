Устроивший смертельное ДТП микроавтобус перевозил рабочих

Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом в Крымском районе

Авария случилась около 13:15 на дороге Крымск — Неберджаевская. По предварительным данным, водитель микроавтобуса столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП два человека погибли и семеро пострадали.

В пресс-службе прокуратуры края уточнили, что пассажирский автобус Brilliance Haise принадлежит юридическому лицу и перевозил работников. По предварительным данным, виноват водитель автобуса, который выехал на встречную полосу.

Прокуратура организовала проверку, а полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.