Устроивший смертельное ДТП микроавтобус перевозил рабочих

Краснодарский край

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Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом в Крымском районе

Авария случилась около 13:15 на дороге Крымск — Неберджаевская. По предварительным данным, водитель микроавтобуса столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП два человека погибли и семеро пострадали.

В пресс-службе прокуратуры края уточнили, что пассажирский автобус Brilliance Haise принадлежит юридическому лицу и перевозил работников. По предварительным данным, виноват водитель автобуса, который выехал на встречную полосу.

Прокуратура организовала проверку, а полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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