Российские журналисты хотят запустить приложение, которое поможет людям разобраться в законах, регулирующих интернет
Центр защиты прав СМИ собирает средства на создание мобильного приложения, которое поможет интернет-пользователям разобраться в законах
Центр защиты прав СМИ в начале марта объявил кампанию по сбору средств на создание бесплатного мобильного приложения, в котором будут собраны рекомендации для интернет-пользователей.
«Законов, регулирующих интернет много, и они постоянно меняются. И мы решили сделать мобильное приложение, которое поможет пользователям не нарушать законы в виртуальном мире», — рассказали журналисты.
Минимальная сумма краудфандинга (сумма, при которой проект должен запуститься в работу) 330 тыс. рублей. Если кампания соберет средства, «Правовой справочник пользователя интернета» будет запущен в начале 2021 года. Проект завершится 15 июня, на момент публикации новости Центру удалось привлечь 37% от запланированной суммы.
Приложение будет содержать рекомендации, которые пригодятся каждому пользователю интернета:
- как не нарушить законы об экстремизме и оскорблении власти;
- как соблюдать законы о частной жизни, персональных данных и праве на информацию;
- как защищать свое авторское право и не нарушать чужое;
- как уберечься от исков о защите чести, достоинства и деловой репутации и уголовных дел о клевете;
- где можно и нельзя фотографировать и снимать видео;
- как отстоять свое право на доступ к информации;
- а также ответы на часто задаваемые вопросы, форма для связи с юристами, тесты и комиксы.
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