Российские журналисты хотят запустить приложение, которое поможет людям разобраться в законах, регулирующих интернет

Центр защиты прав СМИ собирает средства на создание мобильного приложения, которое поможет интернет-пользователям разобраться в законах

Центр защиты прав СМИ в начале марта объявил кампанию по сбору средств на создание бесплатного мобильного приложения, в котором будут собраны рекомендации для интернет-пользователей.

« Законов, регулирующих интернет много, и они постоянно меняются . И мы решили сделать мобильное приложение, которое поможет пользователям не нарушать законы в виртуальном мире», — рассказали журналисты.

Минимальная сумма краудфандинга (сумма, при которой проект должен запуститься в работу) 330 тыс. рублей. Если кампания соберет средства, «Правовой справочник пользователя интернета» будет запущен в начале 2021 года. Проект завершится 15 июня, на момент публикации новости Центру удалось привлечь 37% от запланированной суммы.

Приложение будет содержать рекомендации, которые пригодятся каждому пользователю интернета:

как не нарушить законы об экстремизме и оскорблении власти;

как соблюдать законы о частной жизни, персональных данных и праве на информацию;

как защищать свое авторское право и не нарушать чужое;

как уберечься от исков о защите чести, достоинства и деловой репутации и уголовных дел о клевете;

где можно и нельзя фотографировать и снимать видео;

как отстоять свое право на доступ к информации;

а также ответы на часто задаваемые вопросы, форма для связи с юристами, тесты и комиксы.

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