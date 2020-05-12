В Туапсинском районе горело здание на площади 960 кв. метров

Краснодарский край

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Утром 12 мая в поселке Бжид Туапсинского района загорелась кровля двухэтажного здания

Сообщение о пожаре в бухте Инал поступило в 6:43. Прибывшее подразделение пожарных определило, что горит кровля двухэтажного неэксплуатируемого кирпичного здания. Площадь пожара составила 200 кв. метров.

К 9:13 пламя, которое охватило площадь 960 кв. метров, было локализовано, а в 10:00 пожар полностью потушили. На месте работали 47 человек и 16 спецмашин.

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, в середине апреля в Лабинске ночью загорелись торговые помещения на площади 200 кв. метров. А 28 апреля в Темрюке 18-летний парень спас женщину во время пожара.

Пожары Туапсинский район

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