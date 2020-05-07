В Сочи на доме нарисовали граффити с портретами героинь повести «А зори здесь тихие»
В Сочи к 9 Мая на жилом доме нарисовали граффити-портреты героинь повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие»
Героинь повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» изобразили на фасаде пятиэтажного жилого дома на улице Парковой. В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что монохромные портреты с красными звездами на головных уборах символизируют женщин, сражавшихся за Родину наравне с мужчинами.
Представитель пресс-службы напомнила, что в Великой Отечественной войне участвовали около 1 млн советских женщин. Они освоили множество военных специальностей — связисток, зенитчиц, снайперов, летчиц и танкистов.
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В музее истории Сочи порталу Юга.ру рассказали о вкладе курорта в победу в Великой Отечественной войне. Здесь, на перевалах главного Кавказского хребта, солдаты 20-й Горнострелковой дивизии не дали прорвать фашистам линию обороны в районе Псеашхо и Аишхо — с августа по декабрь 1942 года там велись крупномасштабные сражения.
Из Сочи ушли добровольцами и мобилизованными на фронт 18 тыс. 707 человек, каждый четвертый из них не вернулся. Семнадцать сочинцев удостоены звания Герой Советского Союза, девять из них — посмертно. Самая главная роль курорта — города-госпиталя. Крупнейшая госпитальная база Юга России вернула в строй около 400 тыс. раненых солдат и офицеров.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске на шести домах нарисовали граффити на тему Великой Отечественной войны.