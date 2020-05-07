В Сочи на доме нарисовали граффити с портретами героинь повести «А зори здесь тихие»

В Сочи к 9 Мая на жилом доме нарисовали граффити-портреты героинь повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие»

Героинь повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» изобразили на фасаде пятиэтажного жилого дома на улице Парковой. В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что монохромные портреты с красными звездами на головных уборах символизируют женщин, сражавшихся за Родину наравне с мужчинами.

Представитель пресс-службы напомнила, что в Великой Отечественной войне участвовали около 1 млн советских женщин. Они освоили множество военных специальностей — связисток, зенитчиц, снайперов, летчиц и танкистов.