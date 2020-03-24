В Краснодаре ко Дню Победы появится граффити с памятником Родина-мать и танкистом Лавриненко
На стенах котельной в хуторе Ленина в марте начали рисовать большое граффити ко Дню Победы
На здании котельной по улице Бригадной появится портрет танкиста, героя Советского Союза родом из Лабинского района Дмитрия Лавриненко, в честь которого названа хуторская школа № 61, и элементы архитектурного ансамбля «Героям Сталинградской битвы», в том числе изображение Родины-матери.
Читайте также:
Стены здания специально выровняли и покрасили, художник Евгений Аморфис уже начал наносить разметку основных элементов. Эскиз он согласовывал с ветеранами хутора.
Инициаторы проекта — глава администрации Пашковского сельского округа Всеволод Нетреба и депутат гордумы Андрей Анашкин.
Как писали Юга.ру, в конце прошлого года на стенах другой котельной в хуторе Ленина граффитисты нарисовали портрет Юрия Никулина. Артиста изобразили в роли фронтового журналиста Лопатина из фильма «20 дней без войны».