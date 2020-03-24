В Краснодаре ко Дню Победы появится граффити с памятником Родина-мать и танкистом Лавриненко

Как писали Юга.ру, в конце прошлого года на стенах другой котельной в хуторе Ленина граффитисты нарисовали портрет Юрия Никулина . Артиста изобразили в роли фронтового журналиста Лопатина из фильма «20 дней без войны».

На здании котельной по улице Бригадной появится портрет танкиста, героя Советского Союза родом из Лабинского района Дмитрия Лавриненко, в честь которого названа хуторская школа № 61, и элементы архитектурного ансамбля «Героям Сталинградской битвы», в том числе изображение Родины-матери.

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