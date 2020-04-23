В Новороссийске на шести домах нарисовали граффити на тему Великой Отечественной войны

Рисунки появились на фасадах домов по проспекту Ленина, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска. Художники планируют в ближайшее время оформить еще два дома в Южном районе. На фасаде дома по улице Куликова, 9 появится изображение Цезаря Львовича Куникова, командира десантного отряда малоземельцев. Еще одно граффити на военную тематику разместят на фасаде дома по улице Карамзина, 11.

Для того, чтобы разработать идеи макетов, в городе создавали специальный художественный совет. Над рисунками работали четыре стрит-арт художника из Краснодара. Они начали 14 марта и должны закончить все работы до Дня Победы. В среднем нанесение одного рисунка на стену многоквартирного дома занимает от пяти до семи дней.

«При движении на Малую землю можно увидеть изображения важных исторических событий военного периода, в обратном направлении размещены изображения известных памятников Победы», — написал в своем инстаграме глава Новороссийска Игорь Дяченко.