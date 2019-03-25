В Краснодаре трамваи простояли час из-за легковушки, вылетевшей на рельсы

В Краснодаре 25 марта на улице Ставропольской из-за ДТП с легковым автомобилем час стояли трамваи

Авария произошла в 7:13 в районе улицы Айвазовского. Водитель легковой машины не справился с управлением. Из-за этого автомобиль пробил перильное ограждение и вылетел на рельсы. В результате было нарушено трамвайное движение.

Пострадавших нет. Водителю оказали помощь. Машину убрали с трамвайных путей. Движение трамваев восстановили в 8:14, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.