В Краснодаре трамваи простояли час из-за легковушки, вылетевшей на рельсы

Краснодарский край

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В Краснодаре 25 марта на улице Ставропольской из-за ДТП с легковым автомобилем час стояли трамваи

Авария произошла в 7:13 в районе улицы Айвазовского. Водитель легковой машины не справился с управлением. Из-за этого автомобиль пробил перильное ограждение и вылетел на рельсы. В результате было нарушено трамвайное движение.

Пострадавших нет. Водителю оказали помощь. Машину убрали с трамвайных путей. Движение трамваев восстановили в 8:14, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре трамваи простояли 1,8 тыс. часов за 2018 год из-за ДТП с машинами.

ДТП Краснодар Трамвай
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