В ДТП на Кубани погибли два человека, есть раненые

Краснодарский край

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В Мостовском районе днем 29 апреля произошла автомобильная авария, есть погибшие и пострадавшие

ДТП случилось в 13:05 на дороге, ведущей к Майкопу. По предварительным данным, 21-летний водитель ВАЗ-21140 выезжал со второстепенной дороги и не уступил автомобилю Lada Kalina, который двигался по главной. В результате машины столкнулись.

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В аварии погибли 22-летний и 28-летний пассажиры автомобиля ВАЗ-21140. Водителя этой же машины госпитализировали. Также получили травмы водитель и пассажир второй легковушки, их тоже направили в больницу.

Все обстоятельства выясняются, сообщили 30 апреля в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

Напомним, 27 апреля в ТУапсинском районе погиб водитель скутера, который съехал с трассы и перевернулся.

ДТП Мостовский район смерть

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