Один человек погиб в ДТП с грузовиком на трассе на Кубани

Краснодарский край

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В Усть-Лабинском районе 20 апреля в ДТП с легковушкой и грузовиком погиб мужчина

Авария случилась в 13:50 на трассе станица Ладожская — станица Кирпильская. По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Toyota на перекрестке не уступил в движении КамАЗу, который двигался по главной дороге. Грузовик снес легковушку и съехал с дороги в поле.

В результате ДТП мужчина за рулем иномарки от полученных травм скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал. Все обстоятельства выясняются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 19 апреля в крае на дорогах погибло два пешехода. В Сочи произошло ДТП, в котором девушка погибла и парень пострадал, попав под машину. А вечером иномарка насмерть сбила мужчину в Краснодаре.

ДТП смерть Усть-Лабинский район

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