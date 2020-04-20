В Краснодаре мужчина погиб под колесами иномарки

От травм пешеход скончался на месте ДТП. Ппроводится проверка, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Авария случилась в 19:55 на улице Московской. По предварительным данным, 20-летний водитель Volkswagen Polo ехал по освещенному участку дороги со стороны улицы Петра Метальникова в направлени Солнечной и напротив дома № 111 сбил 45-летнего мужчину, который шел по нерегулируемому переходу.

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