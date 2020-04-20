В Сочи девушка погибла и парень пострадал, попав под машину

Как писали Юга.ру, 9 марта в Адлерском районе Сочи произошло ДТП, в котором погиб один человек.

От полученных травм 25-летняя пострадавшая скончалась на месте, ее 29-летнего спутника с травмами доставили в больницу.

В Сочи 19 апреля произошло ДТП, в котором один человек погиб и один пострадал

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.