В Сочи девушка погибла и парень пострадал, попав под машину
В Сочи 19 апреля произошло ДТП, в котором один человек погиб и один пострадал
Трагедия случилась в 00:25 на улице Пластунской. По предварительным данным, 23-летний водитель «Нивы» сбил парня девушку, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода.
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От полученных травм 25-летняя пострадавшая скончалась на месте, ее 29-летнего спутника с травмами доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 9 марта в Адлерском районе Сочи произошло ДТП, в котором погиб один человек.
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