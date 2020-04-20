В Сочи девушка погибла и парень пострадал, попав под машину

Краснодарский край

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В Сочи 19 апреля произошло ДТП, в котором один человек погиб и один пострадал

Трагедия случилась в 00:25 на улице Пластунской. По предварительным данным, 23-летний водитель «Нивы» сбил парня девушку, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода.

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От полученных травм 25-летняя пострадавшая скончалась на месте, ее 29-летнего спутника с травмами доставили в больницу. 

Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 9 марта в Адлерском районе Сочи произошло ДТП, в котором погиб один человек.

ДТП смерть Сочи

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