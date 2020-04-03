В Юбилейном микрорайоне Краснодара из горящей многоэтажки эвакуировали 20 человек

Из здания эвакуировали 20 человек, троих спасли. На месте работали восемь пожарных машин. Огонь потушили в 12:27, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Информация уточняется.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 11:57. Прибывшие пожарные установили, что горит квартира на девятом этаже на Проспекте Чекистов, пламя распространилось на площади 25 кв. метров.

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