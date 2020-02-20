Госдума приняла закон о расширении программы маткапитала. Рассказываем, что изменится

Депутаты Госдумы 20 февраля приняли в третьем чтении законопроект о расширении программы материнского капитала. С такой инициативой выступил в январе Владимир Путин

Законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского капитала, был внесен в Госдуму 27 ноября 2019 года.

В январе президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию также высказался в поддержку расширения программы маткапитала, напомнил RT.

20 февраля депутаты приняли в третьем, окончательном, чтении поправки, направленные на расширение программы. Текст законопроекта опубликован на сайте Госдумы.

«Это одна из важнейших инициатив в рамках реализации Послания Президента РФ. Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года», — комментировал ранее проект председатель ГД Вячеслав Володин.

Что изменилось в законе? Увеличен размер маткапитала. Если первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2020 года, родители получат 466 тыс. 617 рублей. При рождении в семье второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей. Таким образом, размер маткапитала вырос до 616 тыс. 617 рублей. Маткапитал будет каждый год индексироваться.