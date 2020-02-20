Госдума приняла закон о расширении программы маткапитала. Рассказываем, что изменится
Депутаты Госдумы 20 февраля приняли в третьем чтении законопроект о расширении программы материнского капитала. С такой инициативой выступил в январе Владимир Путин
Законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского капитала, был внесен в Госдуму 27 ноября 2019 года.
Читайте также:
В январе президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию также высказался в поддержку расширения программы маткапитала, напомнил RT.
20 февраля депутаты приняли в третьем, окончательном, чтении поправки, направленные на расширение программы. Текст законопроекта опубликован на сайте Госдумы.
«Это одна из важнейших инициатив в рамках реализации Послания Президента РФ. Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года», — комментировал ранее проект председатель ГД Вячеслав Володин.
Что изменилось в законе?
Увеличен размер маткапитала.
Если первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2020 года, родители получат 466 тыс. 617 рублей. При рождении в семье второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей. Таким образом, размер маткапитала вырос до 616 тыс. 617 рублей.
Маткапитал будет каждый год индексироваться.
Теперь на получение денег может претендовать отец. Он получит маткапитал в случае, если является единственным усыновителем ребенка.
Получить маткапитал станет быстрее и проще.
Пенсионный фонд будет принимать решение о выдаче сертификата не 15 дней, а 5, и уже через один рабочий день сообщит решение родителям (раньше это занимало до 5 дней). Кроме того, заявление о распоряжении маткапиталом будут рассматривать не 30 дней, а 10. А семьям не придется собирать пакет документов — всю необходимую информацию будет выяснять ПФР самостоятельно.
Программу продлили до 31 декабря 2026 года.
Теперь семьи смогут потратить деньги также на строительство или реконструкцию дома на садовом участке (раньше средства выдавали только на землю под индивидуальное жилищное строительство ИЖС).