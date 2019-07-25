Краснодарская «Типография» перед переездом проведет стерилизацию современного искусства

Краснодарский край

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В Краснодаре в ЦСИ «Типография» 26 июля участники медбратства «Розовый крест» проведут стерилизацию современного искусства

Событие организовано в связи с переездом «Типографии» в новое помещение. С 1 августа она начнет работу на улице Зиповской, 5, корпус 33, рядом с «Экспоцентром» (но мероприятие пройдет на старом месте).

«Медбратство "Розовый крест" вынуждено вернуться к борьбе за здоровье населения. В январе 2016-го мы были уверены, что эпидемию совриска можно остановить нашими экспериментальными прививками. Мы надеялись, что иммунитет окрепнет. Но вот уже современные скульптуры осаждают лучшие скверы города, на памятнике архитектуры водружена свободная галерея, а в коридорах власти все больше персонажей с полотен Ивана Дубяги. Закрытие ЦСИ "Типография" на старом месте — идеальный момент для последнего фармакологического боя с современным искусством. Мы должны защитить само существование нашего города и будущее для наших кубанских детей», — рассказали Юга.ру представители медбратства «Розовый крест».

Подробности стерилизации организаторы держат в секрете. Начало события в 19:00, вход свободный.

Фоторепортаж с вакцинации от современного искусства, которая состоялась в 2016 году, можно посмотреть здесь.

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Как писали Юга.ру, переезд «Типографии» в новое помещение связан с повышением арендной ставки почти вдвое. Куратор «Типографии» Елена Ищенко рассказала, что культурный центр на Зиповской планируется сделать не просто местом, где работают выставки и проходят лекции, но и насыщенным пространством, куда можно приехать на целый день, где будет еда, комфортные зоны для работы, магазин, студии.

Афиша Краснодара Искусство Краснодар КЦ «Типография»
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