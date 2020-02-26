Яровая предложила разрешить россиянам продавать свое ипотечное жилье

Депутат Госдумы Ирина Яровая 25 февраля внесла на рассмотрение законопроект, позволяющий заемщику самостоятельно продать ипотечную квартиру

Текст законопроекта 25 февраля опубликовали на сайте Госдумы. Согласно документу, в ситуации, если заемщик не может выплатить долг по ипотеке, он может направить заявление в банк и в течение полугода продать жилье. В это время суд не вправе арестовать недвижимость.

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Законопроект распространяется на ситуации, когда ипотечный договор не подразумевает предпринимательской деятельности, размер займа не превышает 15 млн рублей, а банк не обращался в суд с требованием о взыскании, сообщил телеканал «360».

Отметим, что сейчас гражданин обязан выплачивать проценты по ипотеке вплоть до полного погашения кредита. Продать ипотечное жилье можно на публичных торгах или на аукционе. При этом заемщик должен дополнительно оплатить услуги организатора торгов (до 3% от стоимости имущества), иногда еще и исполнительный сбор (7% от стоимости имущества), а также работу оценщика.