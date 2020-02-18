Суд обязал Россию выплатить 50 млрд долларов по делу ЮКОСа. Россия обжалует это решение

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Апелляционный суд Гааги 18 февраля обязал Россию выплатить многомиллиардную компенсацию бывшим акционерам компании ЮКОС

Апелляционный суд Гааги отменил решение окружного суда об отмене постановления о взыскании с России 50 млрд долларов по делу ЮКОСа, сообщил РИА «Новости» глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы страны по данному делу.

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Напомним, в 2014 году Международный третейский арбитраж в Гааге признал, что нефтяная компания ЮКОС была экспроприирована, и обязал Россию выплатить 50 млрд долларов компенсации.

Но в 2016 году Окружной суд отменил это решение. 18 февраля 2020 года Апелляционный суд подтвердил решение третейского суда и отменил решение окружного.

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Андрей Кондаков рассказал, что Россия обжалует это решение.

«Сроки подачи жалобы в Верховный суд Нидерландов составляют три месяца, и в эти три месяца мы ее подадим в порядке кассации», — процитировал Кондакова RT.

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