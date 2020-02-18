Суд обязал Россию выплатить 50 млрд долларов по делу ЮКОСа. Россия обжалует это решение
Апелляционный суд Гааги 18 февраля обязал Россию выплатить многомиллиардную компенсацию бывшим акционерам компании ЮКОС
Апелляционный суд Гааги отменил решение окружного суда об отмене постановления о взыскании с России 50 млрд долларов по делу ЮКОСа, сообщил РИА «Новости» глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы страны по данному делу.
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Напомним, в 2014 году Международный третейский арбитраж в Гааге признал, что нефтяная компания ЮКОС была экспроприирована, и обязал Россию выплатить 50 млрд долларов компенсации.
Но в 2016 году Окружной суд отменил это решение. 18 февраля 2020 года Апелляционный суд подтвердил решение третейского суда и отменил решение окружного.
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Андрей Кондаков рассказал, что Россия обжалует это решение.
«Сроки подачи жалобы в Верховный суд Нидерландов составляют три месяца, и в эти три месяца мы ее подадим в порядке кассации», — процитировал Кондакова RT.