Замначальника ОМВД Тимашевского района арестовали по делу о крупной взятке
Начальника следственного отдела ОМВД по Тимашевскому району, подозреваемого во взяточничестве, в феврале заключили под стражу
В январе на замначальника отдела — начальника следственного отдела ОМВД по Тимашевскому району завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Покушение на получение взятки с использованием служебного положения в крупном размере).
По данным следствия, высокопоставленный полицейский, зная о том, что один из его подчиненных расследует дело о краже, предложил обвиняемому прекратить уголовное преследование при условии передачи ему 600 тыс. рублей. Мужчина сообщил о предложении в органы следственного комитета.
Незаконные действия пресекли оперативники УФСБ по Краснодарскому краю, замначальника отдела задержали.
7 февраля суд постановил заключить его под стражу, сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
Согласно информации районного ОМВД, в ноябре 2017 года на должность замначальника отдела — начальника следственного отдела назначен подполковник юстиции Юрий Чернов.
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