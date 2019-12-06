«Я благодарен, что меня позвали на День Победы». Ветеран из Ейска ответил на приглашение Путина
96-летний ветеран Великой Отечественной войны Сергей Терлеев поблагодарил президента Владимира Путина за приглашение на парад Победы
На Международном форуме добровольцев 5 декабря в Сочи волонтеры рассказали президенту о ветеране из Ейска, который очень хотел попасть на парад Победы и обратился с этой просьбой на прямую линию с президентом.
«Считайте, что уже пригласил. Передайте ему, пожалуйста, что я его лично приглашаю. Дадим ему хорошее, почетное место, так, чтобы удобно было сидеть и он все видел», — сказал Путин.
«Конечно, с радостью поеду к вам. Я благодарен за то, что меня позвали на День Победы в Москву, и я вспомню свою эпоху», — ответил на приглашение Терлеев.
Ветеран рассказал RT, что во время войны он служил водителем в артиллерии в 460-м отдельном артиллерийском батальоне, дошел до Берлина, а побывать на параде — его давняя мечта.
«Я часто бывал в Москве, но на парад так и не получилось попасть», — поделился Терлеев.
9 мая в России отмечают День Победы. Так, в Краснодаре на парад в 2018 году пришли более 200 ветеранов. Среди них — освободители Краснодара, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей.
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