В Краснодаре установят пятиметровый памятник Александру Невскому

Решение об этом приняли 21 ноября на заседании гордумы Краснодара. Ходатайство об установке в Краснодарскую межведомственную комиссию подал духовник Кубанского казачьего войска и Cоюза казачьей молодежи Кубани, настоятель Александро-Невского Войскового собора протоиерей Иоанн Гармаш. Скульптуру планируют поставить на площади перед собором Александра Невского на улице Постовой.

Над пятиметровым памятником уже работает скульптор из Ростовской области, заслуженный художник России, действительный член Императорского православного палестинского общества Сергей Исаков, сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии 5 декабря. Исаков — автор памятников Петру и Февронии в Краснодаре, Кириллу и Мефодию в Барнауле, Дмитрию Донскому в Москве и других.

В пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что дата установки памятника пока неизвестна.