На Кубани 31 декабря в ДТП погибли три человека, еще трое пострадали

По предварительным данным, водитель Renault выехал на встречную полосу на подъезде к станице Еремизино-Борисовской и столкнулся с ВАЗ-2106. Три человека: водитель, пассажир иномарки и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте. Личности погибших устанавливаются. Еще трех пострадавших госпитализировали.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Как уточнили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, пассажиры автомобилей не были пристегнуты ремнями безопасности.