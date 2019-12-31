На Кубани 31 декабря в ДТП погибли три человека, еще трое пострадали
Авария произошла 31 декабря в 8:10 в Тихорецком районе
По предварительным данным, водитель Renault выехал на встречную полосу на подъезде к станице Еремизино-Борисовской и столкнулся с ВАЗ-2106. Три человека: водитель, пассажир иномарки и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте. Личности погибших устанавливаются. Еще трех пострадавших госпитализировали.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Как уточнили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, пассажиры автомобилей не были пристегнуты ремнями безопасности.
Ранее, 30 декабря, смертельные ДТП произошли в Крымском районе и в Ростове.
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