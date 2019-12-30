В Ростове в двойном ДТП погибли два человека, несколько человек пострадали

Ростовская область

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В Ростове поздним вечером 29 декабря столкнулись три машины, есть погибшие и пострадавшие

ДТП произошло в 23:15 на улице Российской. По предварительным данным, 21-летний водитель Mitsubishi двигался в направлении улицы Шолохова и врезался в автомобиль ВАЗ-2112, ехавший во встречном направлении.

По сообщениям очевидцев в группе «Мой Ростов-на-Дону» «Вконтакте», в момент, когда прохожие доставали пострадавших из машин, «в них влетела третья машина». Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ ГИБДД МВД России по Ростовской области, после первого столкновения в отечественную легковушку врезался мужчина, ехавший на Nissan Fuga. В результате двойного ДТП погибли 36-летний водитель Lada и его пассажир, сидевший на переднем сиденье. Как рассказали очевидцы, это была девушка.

Пострадали водитель и пассажир Mitsubishi, пассажир ВАЗ-2112 и два пешехода.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в начале декабря на Кубани погибли два человека в ДТП с КамАЗом.

Автомобили ГИБДД ДТП Ростов-на-Дону смерть

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