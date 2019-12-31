В России подорожали продукты для салата мимоза

Краснодарский край, Вся Россия

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В 2019 году стоимость ингредиентов второго по популярности новогоднего салата выросла на 3%

Аналитики платформы фискальных данных «Такском» изучили более 17 млрд кассовых чеков и подсчитали стоимость одной порции салата мимоза, сообщил 31 декабря RT.

Специалисты выяснили, что одна порция обойдется россиянам в 267,2 руб. Это на 3% больше, чем в прошлом году.

Для вычисления индекса салата аналитики взяли за основу классический рецепт мимозы, который состоит из майонеза, сыра, моркови, лука, яиц и рыбных консервов.

Чтобы приготовить одну порцию салата, в продуктовых магазинах придется потратить 125 руб. на рыбные консервы, 87 руб. на сыр, 32 руб. на майонез, 10,2 руб. на яйца, 8 руб. на морковь и 5 руб. на репчатый лук.

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