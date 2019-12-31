На Кубани водитель иномарки сбил на пешеходном переходе ребенка

Напомним, в этот день также произошли смертельные ДТП в Крымском районе и в Ростове .

Школьника со множественными травмами госпитализировали в реанимационное отделение центральной районной больницы, водитель иномарки не пострадал, уточнили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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