На Кубани водитель иномарки сбил на пешеходном переходе ребенка

Краснодарский край

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Авария произошла 30 декабря в 12:00 в станице Пшехской Белореченского района

ДТП случилось на 10-м км автодороги Белореченск-Апшеронск в станице Пшехской. 13-летний подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, его сбил 37-летний водитель BMW 530, сообщило ОГИБДД ОМВД Белореченского района

Школьника со множественными травмами госпитализировали в реанимационное отделение центральной районной больницы, водитель иномарки не пострадал, уточнили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в этот день также произошли смертельные ДТП в Крымском районе и в Ростове

Аварии Белореченский район Дети ДТП Происшествия Школьники

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