В Краснодаре произошло ДТП с участием нового трамвая
Авария случилась 30 декабря на улице Гоголя и парализовала движение общественного транспорта на 40 минут
Трамвай шел по маршруту №8 по ул. Гоголя в сторону ул. Суворова. В попутном движении с ним двигался легковой автомобиль Kia, который неожиданно начал поворачивать влево, — написали в аккаунте КТТУ в Instagram.
В результате лобового столкновения, было приостановлено движение маршрутов №1, 4, 5, 8, 11 и 15 на 40 минут.
На место аварии прибыли сотрудники ДПС и ревизоры КТТУ. Движение транспорта было восстановлено в 13:31.
Как писали Юга.ру, в 2019 году КТТУ впервые в современной истории завершило год с прибылью. В этом году парк предприятия пополнили 35 трамваев, из них 31 односекционных и четыре трехсекционных, были приобретены 12 троллейбусов с автономным ходом, два из них — за собственные средства предприятия.
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