В Краснодаре произошло ДТП с участием нового трамвая

Авария случилась 30 декабря на улице Гоголя и парализовала движение общественного транспорта на 40 минут

Трамвай шел по маршруту №8 по ул. Гоголя в сторону ул. Суворова. В попутном движении с ним двигался легковой автомобиль Kia, который неожиданно начал поворачивать влево, — написали в аккаунте КТТУ в Instagram.

В результате лобового столкновения, было приостановлено движение маршрутов №1, 4, 5, 8, 11 и 15 на 40 минут.

На место аварии прибыли сотрудники ДПС и ревизоры КТТУ. Движение транспорта было восстановлено в 13:31.