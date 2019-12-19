Кубанских предпринимателей пригласили стать амбассадорами проекта «Мой бизнес»

Жителям Кубани, у которых есть свой бизнес, предложили в 2020 году стать амбассадорами проекта по популяризации образа предпринимателя

Федеральный проект «Мой бизнес» реализуется при поддержке Минэкономразвития и Фонда развития бизнеса Краснодарского края. Амбассадорами проекта могут стать начинающие и опытные бизнесмены. Они будут рассказывать жителям края о формах государственной поддержки для малого бизнеса.

Проект «Мой бизнес» запустили в 2019 году. Некоторые предприниматели, которые уже побывать амбассадорами, отмечали интерес проекту и их бизнесу. Среди них — владелец сети кофеен «Зацепи кофе» Алексей Зацепилин, который был спикером на форуме для предпринимателей «Дело за малым», прошедшем в Краснодаре в октябре.

«После форума, на котором я выступал, ко мне набежало человек 10-15. Они задавали вопросы: ”А как ты начинал? А что получилось? Какие сложности были?”. И мне было интересно говорить об этих сложностях», — поделился Зацепилин.