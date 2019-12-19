Кубанских предпринимателей пригласили стать амбассадорами проекта «Мой бизнес»
Жителям Кубани, у которых есть свой бизнес, предложили в 2020 году стать амбассадорами проекта по популяризации образа предпринимателя
Федеральный проект «Мой бизнес» реализуется при поддержке Минэкономразвития и Фонда развития бизнеса Краснодарского края. Амбассадорами проекта могут стать начинающие и опытные бизнесмены. Они будут рассказывать жителям края о формах государственной поддержки для малого бизнеса.
Проект «Мой бизнес» запустили в 2019 году. Некоторые предприниматели, которые уже побывать амбассадорами, отмечали интерес проекту и их бизнесу. Среди них — владелец сети кофеен «Зацепи кофе» Алексей Зацепилин, который был спикером на форуме для предпринимателей «Дело за малым», прошедшем в Краснодаре в октябре.
«После форума, на котором я выступал, ко мне набежало человек 10-15. Они задавали вопросы: ”А как ты начинал? А что получилось? Какие сложности были?”. И мне было интересно говорить об этих сложностях», — поделился Зацепилин.
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«Нам сделали бизнес-план за 5% от его стоимости, а маркетинговое исследование сделали бесплатно. Сейчас мы все это прилагаем к проектно-сметной документации и с этими документами выходим на кредитные организации», — рассказал амбассадор проекта «Мой бизнес», директор компании «Скармарт» Роман Скалничук.
В кампании 2019 года приняли участие десять бизнесменов, среди них Юлия Старикова. Она прошла обучение в «Школе молодого предпринимателя» и открыла свою студию йоги. Предпринимательница поделилась своими знаниями во время бизнес-кэмпа — одного из образовательных мероприятий проекта «Мой бизнес».
«Люди часто пишут мне в соцсетях, что я их вдохновляю своим примером, что им хочется тоже пробовать и развиваться. Они видят, что все это реально. Я как мини-наставник в своей области уже практикую. Мне нравится, что идет отдача», — сказала амбассадор проекта «Мой бизнес», основательница студии йоги Юлия Старикова.
Центр поддержки предпринимательства уже начал прием заявок на кампанию 2020 года. Заявки принимаются по номеру: 8-800-707-07-11.
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