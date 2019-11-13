Ветеран из Адыгеи подарил велосипеды с изображением первой летчицы-адыгейки детям Оренбуржья, где она служила
Ветеран Великой Отечественной войны из станицы Ханской Валентин Жуков направил три велосипеда в село Погромное Оренбургской области, где служила первая летчица-адыгейка
Сам Жуков в годы войны служил там авиамехаником 2-й авиаэскадрильи 765-го штурмового авиационного Варшавского ордена Суворова полка. По словам ветерана, велосипеды будут переданы в Погромное в знак благодарности жителям села, которые во время войны собрали средства на строительство двенадцати самолетов для эскадрильи. Там же служила Леля Богузокова — первая девушка-адыгейка, ставшая стрелком штурмовика «Ил-2». Командование ставило ее в пример даже бывалым летчикам. Для увековечения памяти о ней на каждом велосипеде сделана эксклюзивная надпись с именем легендарной летчицы.
Помощь в организации доставки велосипедов окажут представители ОНФ, один из которых — Анатолий Лелюк — возглавляет Федерацию велоспорта Республики Адыгея.
Сам 95-летний Валентин Жуков ведет активный образ жизни, состоит в майкопском велоклубе, по родной станице Ханской передвигается в основном на велосипеде.
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