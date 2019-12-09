В Сочи предприниматели пройдут обучение в лагере «Мой бизнес»
В Сочи 10 декабря стартует обучающий лагерь для предпринимателей «Мой бизнес»
Участие в лагере примут начинающие и действующие предприниматели старше 18 лет, которые набрали больше всего баллов во время тестирования, прошедшего в сентябре в рамках проекта «Популяризация предпринимательства» Фонда развития бизнеса Краснодарского края.
«На прохождение теста из 80 вопросов выделили 15 минут. За это время выявили профессиональные компетенции предпринимателей. В тест вошли вопросы из разных категорий: математические, логические, лингвистические, задание на абстрактное мышление. Каждый, кто проходил тестирование, получил расшифровку, в которой были указаны сильные и слабые стороны человека, а также даны рекомендации по развитию. В бизнес-лагерь мы пригласили 100 человек, набравших наибольшее количество баллов», — сообщили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
Учеников обучающего курса ждет четырехдневная деловая программа, в которую входят выступления спикеров и бизнес-тренинги.
Лагерь «Мой бизнес» в Сочи — одна из обучающих программ проекта по популяризации предпринимательства от Минэкономразвития России, который запустили во всех регионах страны. В рамках проекта начинающие предприниматели могут бесплатно получить от государства поддержку, начиная от маркетингового исследования ниши и создания бизнес-плана до консультационной помощи и финансового планирования, а действующие — услуги по созданию и продвижению сайта.
Другая обучающая программа проекта — «Школа молодого предпринимателя», работы ее выпускников представят 14 декабря.
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